Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend bei der Auffahrt von der B9 auf die B39 verunglückt. Er wollte laut Polizei um 21 Uhr aus Norden kommend in Richtung Dudenhofen abfahren, kam dabei nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke, stürzte und kam auf der anderen Spur der Anschlussstelle zum Liegen. Es begann ein Großeinsatz mit von Ersthelfern verständigten Notfallmedizinern, Rettungshubschrauber, Feuerwehr und Polizei. Die Abfahrt blieb in dieser Zeit gesperrt. Der 58-jährige Motorradfahrer aus Speyer war laut Polizei bei Bewusstsein und nach erster Einschätzung mit Schürfwunden davongekommen, wurde aber in ein Ludwigshafener Krankenhaus eingeliefert. Es gebe keine Hinweise darauf, dass er beeinträchtigt am Lenker saß. Warum er von der Straße abkam, sei mangels Zeugen ungeklärt. Schaden am abgeschleppten Motorrad: 1000 Euro.