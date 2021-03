Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer und einem Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro ist es am Samstag um 14.50 Uhr in der Tullastraße gekommen.

Nach einer Mitteilung der Polizei von Sonntag wollte auf Höhe eines Supermarktes eine 38-jährige Autofahrerin aus Speyer nach links abbiegen, um auf den dortigen Kundenparkplatz zu fahren. Der hier der Frau fahrende 54-jährige Motorradfahrer, ebenfalls ein Speyerer, übersah laut den Polizeibeamten den Abbiegevorgang und wollte die Ford-Fahrerin links überholen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Beteiligten. Der Motorradfahrer stürzte zu Boden, wodurch er leichte Prellungen an der Schulter erlitt.