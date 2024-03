Am Montag gegen 19 Uhr hat ein 44-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall mehrere Schürfwunden an Händen und Knien erlitten und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war ein 63-jähriger Autofahrer auf der Dudenhofer Straße ortsauswärts unterwegs und hielt an einer Ampel an, die auf gelb schaltete. Hinter ihm bemerkte der 44-Jährige das Bremsmanöver zu spät und fuhr ihm auf, informiert die Polizei. Der Gesamtschaden liegt bei circa 6000 Euro.