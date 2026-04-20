Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagabend in er Stockholmer Straße erlitten. Laut Polizeiangaben befuhr der 33-Jährige aus der Südpfalz die Stockholmer Straße in Fahrtrichtung Am Neuen Rheinhafen. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer, vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit, zu Fall und rutschte in den rechtsseitigen Grünstreifen. Der Verunfallte klagte über starke Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule und Gefühllosigkeit im rechten Arm und wurde zur medizinischen Behandlung in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.