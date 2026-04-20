Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagabend in der Stockholmer Straße erlitten. Laut Polizeiangaben befuhr der 33-Jährige aus der Südpfalz die Stockholmer Straße in Fahrtrichtung Am Neuen Rheinhafen. In einer Linkskurve kam der Motorradfahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, zu Fall und rutschte in den rechten Grünstreifen. Der 33-Jährige klagte über starke Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule und Gefühllosigkeit im rechten Arm und wurde zur medizinischen Behandlung in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei in Speyer zu melden.