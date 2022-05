Am Donnerstagnachmittag hat sich ein Motorradfahrer in Folge eines Verkehrsunfalls schwer verletzt. Er musste laut Polizeiangaben mit einer ausgekugelten Schulter in das nächst gelegene Krankenhaus gebracht werden. Der 55-Jährige sei gegen 17 Uhr auf der Industriestraße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und habe dabei mehrere andere Fahrzeuge überholt. Auf Höhe der Tankstelle habe er dann das Auto eines 60-Jährigen überholen wollen, der in diesem Moment allerdings nach links auf ein Firmengelände habe abbiegen wollen. Den Zusammenstoß habe der Motorradfahrer trotz eines Ausweichversuchs nicht mehr verhindern können. Laut Polizei haben beide Männer mit ihren Fahrzeugen an der Stelle des Unfalls verbotswidrig die Fahrstreifenbegrenzung überfahren. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen. Der Unfall hatte für Beeinträchtigungen im Durchgangsverkehr gesorgt.