„Einen Schutzengel“ hatte laut Polizei ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Samstag in einer B9-Abfahrt. Er habe gegen 13.40 Uhr aus südlicher Richtung kommend an der Anschlussstelle zur Dudenhofer Straße abbiegen wollen und sei im Kurvenbereich leicht mit einer Motorradfahrerin kollidiert, die auf der von der B39 kommend geradeaus nach Speyer hineinfahren wollte. Der Verursacher sei eventuell auf die andere Fahrspur geraten, so die Polizei. Er habe die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei in die Leitplanke geprallt. „Von dort wurde er weiter in den Grünstreifen geschleudert“, so der Bericht. Er sei vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht worden, habe dieses aber abends wieder verlassen dürfen. Er sei nur leicht verletzt worden, seine Unfallgegnerin gar nicht. Sachschaden: 500 Euro.