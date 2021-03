Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagmorgen um 9.25 Uhr in der Conrad-Hist-Straße ereignet hat. Laut Polizeibericht vom Montag war ein 55-jähriger Motorradfahrer auf der Straße unterwegs, als er mit einem von rechts aus der Georg-Kerscheinsteiner-Straße kommenden Auto eines 39-Jährigen zusammenstieß. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.