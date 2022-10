Am Samstag gegen 16.50 Uhr hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall an der Einmündung der Geibstraße zur Straße „Am Technikmuseum“ verletzt. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann hinter einem Auto auf der Straße „Am Technikmuseum“ in Richtung der Franz-Kirrmeier-Straße. Aufgrund des stockenden Verkehrs verzichtete der Autofahrer auf seine Vorfahrt an der rechts einmündenden Geibstraße und ermöglichte es einem von dort kommenden VW, in Richtung Industriestraße einzubiegen. Diesen Vorgang erkannte der Motorradfahrer nicht und überholte den vor ihm fahrenden Wagen. Im Einmündungsbereich kollidierte er mit dem VW. Der verletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.