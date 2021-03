Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag um 16.50 Uhr in der Stockholmer Straße bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, machte der junge Mann in einer Rechtskurve einen Fehler beim Bremsen, wodurch die Räder blockierten und er samt Motorrad auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dem entgegenkommenden Lkw-Fahrer gelang es, noch rechtzeitig zu bremsen, sodass es nicht zu einer Kollision kam. Der 17-Jährige erlitt durch den Sturz Verletzungen, die von einem zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrenden Arzt erstversorgt wurden. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 2000 Euro.