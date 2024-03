Nach einem Verkehrsunfall landete ein Motorradfahrer im Krankenhaus. Laut Polizei ist am Dienstag gegen 16.15 Uhr eine 60-jährige Autofahrerin rückwärts aus einem quer zur Fahrbahn liegenden Stellplatz in der Landwehrstraße gefahren. Zeitgleich war ein 34-Jähriger mit seinem Motorrad in der Landwehrstraße in Richtung Wormser Landstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Benzstraße musste er dem Wagen der 60-Jährigen ausweichen, da diese ihn nicht kommen sah. Dabei berührte er jedoch deren Fahrzeugfront, schlitterte mit seinem Motorrad über die Gegenfahrbahn und blieb auf dem Gehweg unter dem Bike liegen. Der 34-Jährige trug Schmerzen in beiden Beinen davon. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.