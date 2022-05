An Ort und Stelle den Führerschein abgeben musste laut Polizei ein 25-jähriger Motorradfahrer. Er sei am Montag gegen 19 Uhr von der Göteborger über die Stockholmer in die Joachim-Becker-Straße abgeborgen und habe – bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde – auf bis zu 140 „Sachen“ beschleunigt. Eine Polizeistreife habe die Verfolgung aufgenommen, und als der Ludwigshafener das Fahrzeug der Ordnungshüter hinter sich bemerkt habe, habe er abgebremst. „Das Motorrad hatte er sich geliehen“, berichten die Beamten. Gegen ihn sei ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kfz-Rennens eingeleitet worden. Seinen Führerschein habe er direkt abgeben müssen. Die Polizei weist darauf hin, dass eine Straftat auch dann vorliegen kann, wenn sich ein einzelner Verkehrsteilnehmer grob verkehrswidrig und rücksichtslos mit dem Ziel fortbewegt, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.