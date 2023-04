Der Name Weisheit ist seit 123 Jahren ein Inbegriff für Hochseilartistik. Von Donnerstag bis Sonntag laden sieben Artisten aus der Familie während der Frühjahrsmesse zu Shows auf dem Festplatz ein.

Wenn die Weisheits auf Tour gehen, ist die ganze Familie dabei. Auch die Junioren Charly (9) und Lenny (10). Die sind zwar nicht Bestandteil der Darbietungen, die die Besucher der Frühjahrsmesse zu sehen bekommen, aber sie reisen dennoch mit der Gruppe aus dem ostdeutschen Gotha mit. „Während wir auf dem Platz sind, gehen sie zur Schule“, sagt Peter Mario Weisheit, der mit 61 Jahren aktuell der älteste Artist in der Runde ist. Charly lernt seit der Ankunft in Speyer in der Zeppelinschule, Lenny drückt in der Burgfeldschule die Schulbank, während die Älteren auf dem Festplatz ihre großen Auftritte vorbereitet haben. Am Montag sind die Weisheits in der Domstadt eingetroffen. Zwölf Stunden hat der Aufbau ihrer Hochseilkonstruktion gedauert.

„Das untere Seil ist 30 Meter über dem Boden, das obere 40 Meter, und die Mastspitze, an der Natalia hochklettert, 62 Meter“, erklärt Peter Weisheit. Natalia ist die einzige in der Familie, die staatlich geprüfte Artistin ist. „Bei uns ist es normalerweise so, dass jeder erst einen bürgerlichen Beruf lernt, bevor er sich ganz der Artistik widmet“, sagt Peter Weisheit. Wichtig sei das, um Perspektiven zu haben, wenn es mit der Akrobatik mal nicht gut läuft.

Die Pandemie hat an der Familie gezehrt. „Das ist ein ganz wunder Punkt“, betont Peter Weisheit. Finanziell seien die Artisten zwar über die Runden gekommen, doch die Situation habe an der Psyche genagt. „Wenn einem der Sinn des Lebens genommen wird, ist das schrecklich“, sagt er.

Umso mehr freuen sich die Künstler, dem Speyerer Publikum ihre Leidenschaft für die Hochseilakrobatik näherbringen zu dürfen. Der Schaustellerverband Speyer hat das zum 45. Jubiläum als Alternative zu einem Feuerwerk möglich gemacht. Mit drei Motorrädern, an denen jeweils ein Trapez befestigt ist, auf dem drei Damen sitzen, werden die Weisheits über die Hochseile fahren. „Das sind normale Motorräder, die wir sozusagen hochseiltauglich gemacht haben“, lässt Moderatorin Jasmin Weisheit wissen. Vollgummiräder seien aufgezogen und die Lenkung versteift worden. Eine Generalprobe gab es am Mittwoch.

So werden die Artisten hoch über den Köpfen der Messebesucher hin- und herknattern. „Es können keine Requisiten herunterfallen“, versichert Jasmin Weisheit. Oberste Sicherheitsstandards würden erfüllt.

Eine halbe Stunde lang dauert die Show an den vier Abenden bis Sonntag. Sie beginnt jeweils um 18 Uhr. Natalie Weisheit wird dann einen besonderen Augenblick erleben: In 62 Metern Höhe wird sie die seltene Gelegenheit haben, von oben auf das benachbarte, 48 Meter aufragende Riesenrad, hinabzuschauen.