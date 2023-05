Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Konzert des Motettenchors Speyer unter Julia Pyka in der Kirche St. Joseph verband geistliche Werke der Wunderkinder Mozart und Mendelssohn.

Der Motettenchor Speyer, unter der Leitung von Julia Pyka und in Begleitung des Orchesters Capella Veris, ermöglichten am Samstag in St. Joseph in Speyer ein musikalisches Treffen zweier großer Komponisten.