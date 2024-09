Ein 62-jähriger Radler war morgens um 7.50 Uhr mit 2,34 Promille in Speyer unterwegs. Das teilte die Polizei am Wochenende mit. Der „augenscheinlich alkoholisierte“ Mann sei am Donnerstag gestoppt worden. Auf ihn kämen ein Strafverfahren und Sanktionen der Führerscheinstelle zu.