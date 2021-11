Er ist einer der vier noch lebenden Menschen, die den Mond betreten haben: der amerikanische Nasa-Astronaut Charles Duke (im Bild links). Er war 2008 zur Eröffnung der Ausstellung „Apoppo and Beyond“ im Technik-Museum erstmals in Speyer – und kam mehrfach wieder. 2019 hielt er einen Vortrag zu 50 Jahre erste Mondlandung, denn er war es, der bei der Landung am Funkgerät auf der Erde saß und mit den Apollo11-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin während der dramatischen Minuten sprach. 1972 flog er dann mit Apollo 16 selbst auf den Mond, wo er drei Tage blieb. Er ist der bis heute jüngste aller „Moonwalker“. Vor wenigen Wochen war er wieder in Speyer und im Technik-Museum zu Dreharbeiten für einen TV-Film in der Reihe „Terra X“ im ZDF. Dabei sprach er auch mit Gerhard Daum, dem Leiter der Raumfahrtausstellung. In dem seit Montag auf dem YouTube-Kanal des Museums zu sehenden Interview äußert sich Charles Duke sehr lobend über die Speyerer Raumfahrt-Ausstellung.