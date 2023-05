Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 21. April vor 50 Jahren betrat Charles Moss „Charlie“ Duke, Jr. den Mond. 2008 war er dann bei der Eröffnung der Weltraum-Ausstellung im Technik-Museum in Speyer. Und seither ist er ein Stammgast am Rhein.

Er ist einer der vier noch lebenden Menschen, die den Mond betreten haben: der amerikanische Nasa-Astronaut Charles Duke. Er war 2008 zur Eröffnung der Ausstellung „Apollo and Beyond“