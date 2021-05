Im Kapitelsamt am Feiertag Christi Himmelfahrt um 10 Uhr im Dom zu Speyer musiziert die Capella Spirensis ein bedeutendes Werk der Musikgeschichte: Claudio Monteverdis sechstimmige Missa in illo tempore. Diese Messe über die Themen einer Motette von Nicolas Gombert gehört zu dem Druck von 1610, in dem Monteverdi auch seine Marienvesper veröffentlichte. Die legendäre Sammlung mit Musik in klassischer Vokalpolyphonie (wie die Messe) und damals modernster Musik (wie die Concerti der Vesper) widmete er Papst Paul V. Der Meister aus Cremona zeigte damit seinen Kritikern, dass er sowohl die erste als auch die zweite Praxis (prima e seconda pattica) der Musik beherrschte. Der solistische Vortrag, der im Moment das Gebot der Stunde ist, ist absolut authentisch. Auch der Chor der sixtinischen Kapelle in Dom sang damals solche Werke solitisch.

Zudem erklingt im Kapitelsamt an Himmelfahrt von Heinrich Schütz das Cantate Domino SWV 81.