Rund 30 Spaziergänger haben sich am Montagabend in Speyer zu einem nicht angemeldeten sogenannten Montagsspaziergang versammelt. Das teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage mit. Die Teilnehmer des Protests haben sich in Kleingruppen auf dem Domplatz verteilt und verhielten sich insgesamt friedlich, so die Polizei. Gegen 19 Uhr hätten die Beamten mit der Feststellung der Identitäten begonnen, um Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten. Am Montagnachmittag teilte die Stadtverwaltung mit, dass die Allgemeinverfügung zum Verbot nicht angemeldeter Versammlungen im Stadtgebiet bis Montag, 10. Januar, verlängert wurde.