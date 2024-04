Stunts auf Autos, Motorrädern und Quads verspricht die „Autoartistenshow“ der Geschwister Kübler, die am kommenden Sonntag, 21. April, ab 14 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Centers Stiegler in der Auestraße stattfindet. Laut Ankündigung besteht im Anschluss an die Show die Möglichkeit, die Stunt-Fahrzeuge und Monster-Trucks aus der Nähe zu betrachten. Ein weiterer Show-Termin ist am Sonntag, 28. April. Tickets gibt es 60 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse.