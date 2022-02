Zehn Figuren treten auf in „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“. In der Bühnenversion des Frankenthaler Theaters Alte Werkstatt werden sie von einem Darsteller gespielt. Diese ist am Zimmertheater am Freitag und am Samstag zu sehen.

Tobias Brohammer verkörpert in dieser Produktion, die am Freitag, 4., und Samstag, 5. Februar, jeweils um 20 Uhr in der Speyer Heiliggeistkirche beim Zimmertheater zu sehen ist, vier Generationen zugleich, vom elfjährigen Moses über Moses als jungen Mann bis hin zu seinem Vater und dem betagten Monsieur Ibrahim. Ohne das Kostüm zu tauschen, wechselt er permanent mit geänderter Körperspannung, Mimik und Gestik zwischen den Altersgruppen.

Das Bühnenbild von Christine Haas und Roland Bodes ist sparsam: Es zeigt mit Ladentheke und Sitzecke nur zwei Pariser Schauplätze – den Krämerladen Ibrahims und die Wohnung von Moses. Tatsächlich spielt sich die Geschichte in ganz Paris, in der Normandie und in Anatolien ab. Die Kunst, die Schauplätze zu verorten, delegiert Regisseurin Johanna Regenauer erfolgreich an Brohammer. So wird etwa ein Schemel zum Autositz, zum Pariser Straßenstrich und zum muslimischen Gebetsraum.

Moderner Kaspar Hauser

Die Geschichte ist die eines modernen Kaspar Hauser: Moses wurde als Säugling von seiner Mutter verlassen. Der verbitterte Vater bringt seinem Kind keine Gefühle entgegen. Moses muss ihn versorgen, zur Schule gehen und nebenbei seinen eigenen Weg finden. „Dank des Eingreifens von Monsieur Ibrahim bekam die Welt der Erwachsenen Risse. Sie war nicht mehr die gleiche glatte Mauer, gegen die ich stieß. Durch einen Spalt hatte sich mir eine Hand entgegen gestreckt“, erzählt der erwachsene Moses im Rückblick.

Der Jude Moses ist zunächst ein Ladendieb in Ibrahims Geschäft. Mit den Diebstählen finanziert sich der Teenager die Besuche bei Prostituierten, bei denen er Liebe und Aufmerksamkeit sucht. Ein schlechtes Gewissen hat er nicht. Schließlich beklaut er nur einen muslimischen Araber. Eines Tages passiert das Unerhörte: Brigitte Bardot kauft in Ibrahims Laden eine Flasche Wasser. Dieser knöpft dem Sexsymbol 40 Franc ab. Als sich Moses wundert, erklärt der Krämer: „Irgendwie muss ich doch all die Büchsen finanzieren, die du mir mopst.“

Lächeln macht glücklich

„An diesem Tag wurden wir Freunde“, sagt Moses. Und schildert all die Brücken, die ihm Ibrahim auf seinem steinigen Weg baute. Der alte Mann schenkt dem vernachlässigten Kind neue Schuhe. Er rät, die Pastete für den Vater durch Hundefutter zu ersetzen. Und interpretiert den Koran mit Weisheiten, die der Junge aufsaugt: Dass Lächeln glücklich macht. Dass man reich wird, wenn man schenkt und dass das Geheimnis des Glücks in der Langsamkeit steckt.

Parallel zur wachsenden Freundschaft zwischen dem alten Araber und dem jungen Juden wird häppchenweise klar, was zur überschatteten Kindheit von Moses geführt hat: Die Eltern seines Vaters wurden von den Nazis getötet. Von diesem Trauma konnte sich der Vater nie befreien. Als der sich umbringt, adoptiert Monsieur Ibrahim den Jungen. Beide brechen in einer Art Roadmovie zu Ibrahims Heimat Anatolien auf. Der tragikomische Humor gipfelt hier: Ein Kind und ein alter Mann ohne Führerschein steuern einen klapprigen Wagen bis nach Anatolien, wo Ibrahim stirbt. In seinem Testament hinterlässt er Moses seinen Laden.

