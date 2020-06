Monika Kleinschnitger, stellvertretende Schulleiterin im Staatlichen Pfalz-Kolleg und -Abendgymnasium Speyer, verlässt nach acht Jahren auf dieser Position die Domstadt. Sie ist ab dem 1. August neue Leiterin des Gymnasiums im Paul-von-Denis-Schulzentrum Schifferstadt.

„Ich habe noch einmal eine neue pädagogische Herausforderung gesucht, war lange an Gymnasien tätig und habe am Pfalz-Kolleg gelernt, was der zweite Bildungsweg zu leisten imstande ist“, begründete die 53 Jahre alte Pädagogin aus Ludwigshafen am Donnerstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ den Wechsel an die neue Wirkungsstätte mit 1000 Schülern und einem 75-köpfigen Kollegium. „Ich habe schon mein Referendariat dort absolviert.“

Kleinschnitger folgt auf Gabrielle Steinbach, die zum 31. Juli in den Ruhestand ausscheidet und am kommenden Dienstag im Kollegium verabschiedet wird. Die Nachfolgerin ist bereits von der zuständigen Schulbehörde ADD in Schifferstadt eingeführt worden – „Corona-bedingt alles nur im kleinen Kreis“, so Kleinschnitger.

Die scheidende Stellvertreterin hat am Pfalz-Kolleg unter anderem das Angebot Abitur online und das Abendgymnasium aufgebaut. Zuvor war sie als Lehrerin am Theodor-Heuss-Gymnasium Ludwigshafen und an der Europäischen Schule Karlsruhe tätig. Mit ihrer Bewerbung auf die im Juli 2019 ausgeschriebene Stelle am Pau-von-Denis-Gymnasium Schifferstadt hat sie sich nach eigenen Angaben unter drei Bewerbern durchgesetzt. Ihre Stelle am Kolleg in Speyer ist nach ihren Worten noch nicht ausgeschrieben.