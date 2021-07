Fern, so fern von hier: Heute vor 50 Jahren war dieses Stück Stein ein fester Bestandteil des Mondes, wie all die 3,4 Milliarden Jahre zuvor, die der faustgroße Brocken dort war. Morgen vor einem halben Jahrhundert aber kamen Astronauten mit ihrem Raumschiff von der Erde, schlugen ihn von einer größeren Formation ab und nahmen ihn mit auf die Erde. Viele Jahre war er in einer Forschungseinrichtung in den USA, mittlerweile ist er als Leihgabe der Nasa in der Raumfahrtausstellung im Speyerer Technik-Museum zu sehen.

Zurück zum Anfang: Vom 31. Juli bis 2. August waren David Scott und James Irvin bei der Apollo-15-Mission auf dem Mond, als der siebte und der achte Mensch. In einem Punkt waren sie jedoch die Ersten: Vor ihnen ist noch niemand Auto auf dem Mond gefahren. Auch ein Jubiläum: 50 Jahre Mobilität auf dem Mond.