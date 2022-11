Ins Krankenhaus gebracht werden musste eine 58-jährige Mofafahrerin, die am Freitagmorgen in der Wormser Landstraße mit zwei Autos zusammengestoßen war. Wie die Polizei meldet, war die Frau in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie auf Höhe einer Tankstelle einem auf der Fahrbahn wartenden Audi eines 53-Jährigen ausweichen wollte. Dabei kollidierte sie zuerst mit einem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden Renault und stieß dann gegen den wartenden Audi. Die Mofafahrerin stürzte und verletzte sich. Die Autofahrer blieben unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.