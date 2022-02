Unbekannte haben in der Nacht zum 18. Februar ein Mofa der Marke Peugeot aus der Diakonissenstraße in Speyer gestohlen. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer nun mit, nachdem der Fall bekannt geworden war. Das Zweirad hat demnach einen wert von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Telefon 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.