Zu „teilweise gefährlichen Verkehrssituationen“ ist es nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in Speyer gekommen, als ein 34-jähriger Mofa-Fahrer versucht hat, vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten wollten den Mann in der Waldseer Straße kontrollieren. „Hierzu gaben sie deutliche Anhaltesignale“, heißt es im Bericht. Der 34-Jährige habe die Signale wahrgenommen. Er hielt jedoch nicht an, sondern versuchte zu flüchten. Dabei stürzte er zu Boden, wobei er unverletzt blieb, und setzte seine Flucht fort. Die Beamten konnten den Fahrer dennoch antreffen. Er hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den 34-jährigen erwarten laut Polizei nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs. Auch gegen den Vater des Mannes, der Halter des Mofas ist, ermittelt die Polizei, weil er es zugelassen habe, dass sein Sohn das Kleinkraftrad ohne gültigen Führerschein fährt.

Die Polizei bittet Zeugen sowie Personen, die bei der Flucht des 34-Jährigen gefährdet wurden, sich zu melden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.