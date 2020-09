Eine 68-jährige Frau aus Speyer ist einem modernen Heiratsschwindler fast auf den Leim gegangen. Zu einem finanziellen Schaden ist es jedoch bislang nicht gekommen, wie die Polizei am Montag informierte. Nach deren Angaben hat die Speyererin am Sonntag eine Strafanzeige wegen „Love Scamming“-Betrugs gestellt. Sie hatte über das soziale Netzwerk Facebook bereits Anfang September einen Mann kennengelernt, der vorgab, auf einer Bohrinsel vor Spanien zu arbeiten. Seither schrieben sich beide täglich. Der fremde Mann gab dabei vor, sich Hals über Kopf in die 68-Jährige verliebt zu haben. Als ein geplantes Treffen in Deutschland durch den Mann kurzfristig abgesagt wurde, keimten bei der Frau Zweifel an dessen Angaben. Als er ihr dann einen Link schickte, über den sie sich einloggen und eine Überweisung für ihn tätigen solle, entschloss sich die Frau zur Anzeige. Der Ausdruck „Love-“ oder „Romance Scamming“ beschreibt eine neue Form des Heiratsschwindels. Der Täter erstellt bei dieser Form des Betruges gefälschte Profile auf Social-Media-Plattformen und Partnerbörsen, um dem Gegenüber eine Verliebtheit vorzuspielen. Ziel ist es, hierdurch finanzielle Zuwendungen vom Opfer zu erhalten, teilt die Polizei mit.