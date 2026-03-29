Die „Speyerer Modellbautage“ sind ein besonderes Angebot im Technik-Museum Speyer. Am Osterwochenende präsentieren Aussteller in der Raumfahrthalle ihr Angebot.

Angekündigt sind Dioramen, funktionsfähige Modelle und mit viel Liebe zum Detail gestaltete Szenen. Die Modellbauer beantworten Fragen. Neben klassischen Genres wie Luftfahrt, Lokomotiven oder Automobilen ist auch der Science-Fiction-Bereich vertreten. Seit 2004 richtet der Speyerer Verein zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz die Modellbautage aus. „Hier kommen Generationen zusammen“, wird Vorstandsmitglied Hanspeter Heger in einer Mitteilung des Museums zitiert.

Geöffnet sind die „Modellbautage“ von Samstag, 4., bis Ostermontag, 6. April: am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr sowie am Montag von 9 bis 17 Uhr. Der Besuch der Veranstaltung ist laut Museum im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.technik-museum.de/modellbautage.