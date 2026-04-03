Von Luftfahrt über Autos bis Science-Fiction: Die „Modellbautage“ finden an Ostern im Technik-Museum Speyer statt. Was die Highlights sind und für wen sich ein Besuch lohnt.

„Wir sind wie eine große Familie“, sagt Hanspeter Heger, Vorstandsmitglied des Vereins zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP). Gemeinsam mit rund zehn ehrenamtlichen Helfern und mehr als 200 Ausstellern verwandelt er über die Ostertage die Raumfahrthalle des Speyerer Technik-Museums jedes Jahr aufs Neue in eine Anlaufstelle für Modellbaufans – und das bereits seit etwa zwei Jahrzehnten.

Modellbau-Enthusiasten werden von Samstag bis Montag eine Vielfalt an Modellen und Dioramen aus den Bereichen Luftfahrt, Lokomotiven, Science-Fiction und vielem mehr bestaunen können, so Heger. „Jeder hat dabei so seine Richtung.“ Als Organisator freut er sich besonders auf die bunte Mischung bei der Ausstellung. „Darauf habe ich die letzten Jahre hingearbeitet“, betont er. Unterstützt wird der 58-Jährige dabei maßgeblich von seiner Familie. Seine Frau, seine Tochter und sein Sohn engagieren sich ebenfalls im Verein. „Ohne meine Familie hätte ich das nicht machen können“, sagt Heger, der erst kürzlich eine Operation überstanden hat und in diesem Jahr bei der Vorbereitung – etwa beim Aufbau von Tischen, Bänken und Stühlen – nicht wie gewohnt zupacken kann.

Überraschungen für Gäste und Organisatoren

Während viele Aussteller aus der Region stammen, reisen einige auch von weiter her an, berichtet Heger: „Wir haben Aussteller aus dem Frankenland, Thüringen und aus der Nähe von Köln mit dabei.“ Welche neuen Modelle es auf der Ausstellung zu sehen geben wird, kann der gebürtige Speyerer im Vorfeld allerdings selbst nicht genau sagen. Nicht etwa, um die Überraschung für die Besucher zu wahren, sondern weil die Aussteller ihre Neuheiten erst vor Ort vorstellen. „Am Samstagmorgen ist es für mich selbst immer eine riesige Überraschung, was die Aussteller Neues mitbringen.“

Passend zu den Exponaten in der Raumfahrthalle: Modellraketen in verschiedenen Größen. Foto: Technik Museen Sinsheim Speyer/oho Zwischen Space Shuttle und Kampfjet: Modellbaufans können viel entdecken. Foto: Technik Museen Sinsheim Speyer/oho Festliche Atmosphäre herrscht im Miniaturland. Foto: Technik Museen Sinsheim Speyer/oho Für Science-Fiction Fans soll ebenfalls etwas dabei sein. Foto: Technik Museen Sinsheim Speyer/oho Auch Modellfahrzeuge werden ausgestellt. Foto: Technik Museen Sinsheim Speyer/oho Ähnlich wie der große Bruder im Museum: ein Space Shuttle als Modell. Foto: Technik Museen Sinsheim Speyer/oho Tische voller Modellbauten im Technik-Museum Speyer. Foto: Technik Museen Sinsheim Speyer/oho Foto 1 von 7

Ein besonderes Highlight sind – wie jedes Jahr – die Modelle von Dampfmaschinen, die sich durch die Raumfahrthalle bewegen. Laut Heger werden auch dieses Jahr wieder fünf oder sechs solcher Modelle vor Ort sein. „Die Besucher gehen immer zuerst dorthin, wo sich etwas bewegt“, sagt er. Fliegende Modelle im Außenbereich hingegen wird es nicht zu sehen geben, da das zu Problemen mit dem angrenzenden Flugplatz führen könne.

Programm für Kinder und Familien

Ebenfalls für Kinder und Familien bieten die Modellbautage zahlreiche Attraktionen, so Heger, der selbst seit mehr als 50 Jahren ein begeisterter Modellbauer ist. Wie im Vorjahr wird es wieder ein Kinderbasteln geben. „Da können Kinder, aber auch Junggebliebene, Modelle selbst zusammenbauen – mit Tipps von Profis“, kündigt der Organisator an. Dafür wurden rund 150 Modellbausätze organisiert. Im Außenbereich werde es zusätzlich die Möglichkeit geben, ferngesteuerte Autos zu fahren.

Geöffnet sind die „Modellbautage“ von Samstag, 4., bis Ostermontag, 6. April: am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr sowie am Montag von 9 bis 17 Uhr. Der Besuch der Veranstaltung ist laut Museum im regulären Eintritt enthalten. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.technik-museum.de/modellbautage.