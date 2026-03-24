Die Modellbahnfreunde Rhein-Neckar mit Sitz in Speyer haben ihren Vorstand bestätigt. Eine wichtige Änderung würde sich der Verein jedoch wünschen.

Größter Kostenfaktor ist laut Bericht der selbst angemietete Vereinsraum in der Auestraße. „Hier ist die Hoffnung, nach vielen Jahren des Wartens, von der Stadt Speyer endlich einen geeigneten Raum zur Verfügung gestellt zu bekommen, wie es auch bei anderen Vereinen der Fall ist“, so Pressesprecher Ulrich Klumpp. Darüber hinaus bilanziert der wiedergewählte Vorsitzende Uwe Postel erfolgreiche Ausstellungen der eigenen digitalen Modellbau-Modulanlage in Speyer, Hockenheim und Germersheim. Der Verein mit 35 Aktiven hat sein Einzugsgebiet traditionell deutlich über die Domstadt hinaus. Für drei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden auch „Vize“ Magnus Steiger, Schriftführer Frank-Michael Stedler, Kassierer Hartmut Piehl sowie die Beisitzer Jaime Monus, Rainer Klapp und Michael Rosansky.