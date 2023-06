Am Samstag, 24., und am Sonntag, 25. Juni, findet das 32. internationale Spur-1-Treffen im Technik-Museum Speyer statt. Mit Spur 1 oder auch Nenngröße 1 wird ein bestimmter Maßstab von Modelleisenbahnen bezeichnet. In der Domstadt gastiert die Ausstellung zum zweiten Mal, nachdem sie jahrelang im Technik-Museum Sinsheim bewundert werden konnte. In der Halle „Hangar 10“ können Besucher am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr die detaillierten Anlagen und Modelle besichtigen. Die Kosten für das Treffen sind im Eintrittspreis des Museums enthalten, das unabhängig von der Ausstellung am Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr geöffnet hat. Grund für den Umzug des Spur-1-Treffens war laut Veranstalter vor zwei Jahren der Platzmangel, dem Projektleiter Holger Baschleben entgehen wollte. „Wir überlegten lange, was wir machen. Schließlich liegt uns das Spur-1-Treffen am Herzen. Da Speyer nicht weit entfernt ist, entschlossen wir uns dazu, den Ort zu wechseln. Somit bleibt das Treffen unseren Museumsfans erhalten. Der große Besucherandrang bei der ersten Veranstaltung am neuen Standort hat uns gezeigt, dass der Umzug auf jeden Fall die richtige Entscheidung war“, sagt Baschleben. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 1500 Besucher.