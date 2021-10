Der nächste Leerstand in der Maximilianstraße kündigt sich an. Der Asia Wok in der Hausnummer 58 hat vor Kurzem seine Pforten geschlossen. Zum Jahresende wird „Mode Pur – Leder und Textil“ in der Maximilianstraße 56 folgen.

Das Modegeschäft von Ismet Cankurt hat seinen Abschied Ende Dezember angekündigt und mit dem Ausverkauf begonnen. Er sei seit 32 Jahren als Geschäftsmann in Speyer tätig und wäre gerne geblieben, so Cankurt auf Anfrage. Sein Mietvertrag laufe jedoch aus und er habe sich mit dem Vermieter auf keinen neuen Vertrag einigen können. Betroffen seien vier Mitarbeiter, die sich nun neue Jobs suchen müssten.

Speyer sei nach der Schließung eines weiteren Geschäfts in Mannheim der derzeit einzige Standort. Die Schließung solle jedoch nicht sein Aus als Händler sein, betont der Mode-Experte: Den erfolgreichen Internetshop lederpur.de werde er weiterbetreiben. „Und wenn ich eine geeignete Halle finde, ist auch ein Lagerverkauf denkbar“, so Cankurt.