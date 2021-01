Zwei Unbekannte haben laut Polizei am Sonntag am Speyerer Bahnhof einem 16-jährigen Frankenthaler das Mobiltelefon gestohlen. Die zwei Männer traten demnach gegen 19 Uhr auf den Jugendlichen zu, der sich an Gleis 2 aufhielt. Der Bericht: „Eine der Personen hielt ihn fest und trat ihm gegen das Bein, die andere Person stand daneben. Danach stellte der Jugendliche das Fehlen seines Mobiltelefons fest. Dieses hielt die Person, die ihn zuvor getreten hatte, bei der anschließenden Flucht in ihrer Hand.“

Der Jugendliche habe versucht, diesen Mann aufzuhalten, sei aber weggestoßen worden. Die Verdächtigen seien in Richtung Busbahnhof geflüchtet und danach bei einer Polizeifahndung nicht mehr gefunden werden. Das Opfer beschreibe den Haupttäter als 20 bis 30 Jahre alt, Bart, dunklerer Hauttyp und französisch sprechend. Er habe eine grüne Basecap getragen. Von seinem Begleiter sei lediglich bekannt, dass er einen grünen Parka mit Fellbesatz trug. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.