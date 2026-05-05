Mit einem Sieg und einer Niederlage ist das Mixed-Team der Turtles Speyer am Heimspieltag in die Saison gestartet.

Zum Auftakt gab es einen 34:1-Sieg gegen die Spielgemeinschaft Coblenz Raptors/ Bad Kreuznach Cobras. Maxim Pietrzala eröffnete als Starting Pitcher das Spiel bei leichtem Regen. Die Gastmannschaft erzielte in der Offensive einen Punkt im ersten Inning. Dass dies auch der letzte bleiben sollte, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

Das Wetter besserte sich. Doch der gegnerische Pitcher kam nicht richtig ins Spiel. Die Speyerer nutzen dies optimal aus, blieben geduldig am Schlag und zeigten gutes Baserunning. Spannend war in diesem Spiel, dass in Durchgang eins die gesamte Line-Up, also jeder der neun Spieler, zweimal an den Schlag ging und schon 13 Zähler holte.

Pietrzala überzeugt

Die starken Würfe von Pietrzala sorgten für ein schnelles Ende des nächsten Halbinnings: drei direkte Strikeouts. Nun gingen alle Speyerer sogar dreimal an den Schlag, sammelten weitere 21 Runs und bauten den Vorsprung auf 34:1 aus. Weil die Turtles im nächsten Durchgang keine Punkte zuließen, endete die Partie aufgrund der Mercy Rule, einer bestehenden Führung mit mindestens 20 Punkten, vorzeitig.

Zum Abschluss unterlag Speyer den Darmstadt Rockets 11:12. Die Schildkröten offenbarten zunächst ein paar Anlaufschwierigkeiten und gerieten 0:3 in Rückstand. In den folgenden Abschnitten hielten sie die Darmstädter in Schach und brachten selbst auch zwei Punkte heim. Dennoch lagen die Gäste 5:2 vorne.

Doch in Inning fünf drehten die Speyerer auf. Voll im Match angekommen, markierten sie neuen Zähler. Sie verpassten es aber, die Führung zu erhöhen, wohingegen Darmstadt durch Runs im sechsten und siebten Durchgang noch gewann. Zu den Highlights des Tages gehörten neben dem hohen Sieg zum Saisonstart vor allem die Homeruns von Jonny Collet und Markus Hook sowie der Grand Slam Homerun von Pietrzala. Am Ende des Tages war Trainer Frank Brzoska mit dem Sieg und der knappen Niederlage sehr zufrieden und blickt optimistisch auf die weitere Saison. Das Ziel steht für ihn fest: unter die ersten vier Teams gelangen und sich damit für die Teilnahme am Finalturnier qualifizieren.

So spielten sie

Turtles Speyer: Maxim Pietrzala (erstes Spiel 5 Punkte/zweites Spiel drei Punkte), Pollini (5/2), Hook (5/1), Teßin (4/1), Collet (4/1), Jennifer Pietrzala (3/1), Göddelmann (2/1), Brandenburger (3/0), Ruffra (3/0), Kerner (-/1), Brzoska (-/0).