Beim Mittwochsjazz in Möllers Restaurant im Salischen Hof in Schifferstadt geht es am 8. Juli um 19 Uhr weiter. Voice & Guitar ist das Thema. Die intime Duo-Besetzung gehört gerade in der improvisierten Musik zu den spannendsten Formen der Begegnung. Es singt Jutta Brandl, es spielt der Gitarrist Bernhard Sperrfechter (http://www.bernhardsperrfechter.com).

Es gab im Mai ein schönes Konzert ohne Publikum in der Stadthalle Speyer mit dem seit 2015 gemeinsam auftretenden Duo. Das Konzert kann aufgrund der Sicherheitsregelungen nur Open Air im Garten stattfinden. Freie Platzwahl ist nicht möglich, es wird deshalb eine Reservierung erbeten, Telefon 06235-931-0.