Der bis dato letzte festgelegte Marktsonntag 2022 in Speyer hat das „Mittelalterlich Phantasie Spectaculum“ (MPS) als Anlass. Der große Mittelaltermarkt im Domgarten hatte in den Jahren bis 2019 an zwei Tagen meist fünfstellige Besucherzahlen angezogen, dann aber Corona-bedingt pausiert. Am 27. und 28. August wird er im Stil der Vorjahre aufgebaut. Rund 20 Künstlergruppen und 80 Stände sind angekündigt (www.spectaculum.de).

„Es sind bisher ein bisschen weniger Stände als bei den letzten Auflagen, wir haben also noch Plätze frei“, so Jan Kühr, Sprecher des veranstaltenden westfälischen Unternehmens. Neu ins Programm komme ein Ritterturnier. Im Eintrittspreis (18 Euro für Erwachsene und Jugendliche, 9 Euro für Sieben- bis 14-Jährige) seien auch die Konzerte auf den drei Bühnen – eine auf der Klipfelsau, zwei im Domgarten – enthalten. Das ist laut Kühr eine Besonderheit: An den sechs anderen MPS-Standorten werde jeweils der Musikfestival-Bereich vom Mittelaltermarkt getrennt. „Dort ist das MPS immer stärker gewachsen, in Speyer dominiert noch der Marktcharakter“, erklärt er den Unterschied.

Für die Besucher im Domgarten bedeute das besonders attraktive Konditionen, denn anderswo müssten für das Musikfestival mit in der Szene bekannten Bands wie Rapalje oder Saor Patrol gesonderte Tickets in der Preiskategorie um 30 Euro gelöst werden. Als Öffnungszeiten sind 11 bis 24 Uhr am Samstag und 11 bis 20 Uhr am Sonntag angekündigt. Die nach Beschwerden in der Vergangenheit streng reglementierte Musik werde aber „früher aufhören“, so der Sprecher. 2021 hatte der MPS-Veranstalter mit einer Auflage in Speyer und Mittelalter-Rock mit festen Sitzplätzen geliebäugelt, sich dann aber gegen eine Ausrichtung entschieden. Im schon veröffentlichten MPS-Programm für 2023 ist der Veranstaltungsort Speyer bislang noch nicht aufgeführt.