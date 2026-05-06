Die Malteser und der Speyerer Tierschutzverein gehen eine neue Kooperation ein. Sie soll Menschen zusammenbringen.

Am Freitag, 29. Mai, findet ab 13 Uhr laut Ankündigung der erste Mittagstisch im Tierheim Speyer statt. Das Angebot solle getestet werden, stehe allen Bürgern offen und sei auf Spendenbasis ausgelegt. „Wir haben die Küche und wir haben Platz. Und wir wollen helfen, etwas gegen Einsamkeit zu tun. Denn auch wir haben einsame Tiere“, begründet Uwe Grimm, Vorsitzender des Tierschutzvereines Speyer und Umgebung, das neue Angebot. Nebeneffekt des neuen Angebots: Es könnten die Tiere vor Ort angeschaut werden, aber auch Tiere von außerhalb seien als Begleiter der Essensgäste willkommen. „Wir haben einen solchen Mittagstisch als Treff bereits in Ludwigshafen und Hatzenbühl erfolgreich etabliert“, so Marion Karl, Referentin für das Soziale Ehrenamt bei den Maltesern Speyer. „Dort wie jetzt auch in Speyer wollen wir die Menschen ins Gespräch bringen und im Idealfall das Essen selbst zu einem geselligen Treffpunkt mit Spielenachmittag ausbauen“, ergänzt Monika Schlund, die bei den Maltesern Speyer den Besuchs- und Begleithundedienst leitet.

Damit das Küchenteam das Angebot planen könne, sei eine Anmeldung bis zum 26. Mai nötig. Wer teilnehmen will, könne sich bei Marion Karl sowohl per Telefon oder WhatsApp unter der Nummer 0151 17617417 oder per E-Mail an marion.karl@malteser.org melden.