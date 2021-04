Die Einschränkungen des Corona-Lockdowns beeinflussen auch die Mitgliederzahlen der Sportvereine in Speyer und Umgebung. Einige Vereine verloren Mitglieder, einige profitierten allerdings. Insgesamt sind die Zahlen im Sportkreis Speyer stabil. Nach der neuesten Statistik des Sportbundes Pfalz haben die 43 Vereine 15.054 Mitglieder und damit genau so viele wie im Jahr zuvor.

Einen erheblichen Mitgliederschwund hat allerdings der TSV Speyer zu registrieren. Für den zweitgrößten pfälzischen Sportverein hinter dem mit 16.376 Mitglieder nach wie vor führenden 1. FC Kaiserslautern sind 2021 noch 3801 Mitglieder ausgewiesen – 245 weniger als im Jahr 2020.

Der Sportbund selbst zählte 2020 in 2049 Vereinen 502.601 Mitglieder. 2021 sind es in 2043 Vereinen 481.216 Mitglieder. Damit ist trotz des Rückgangs von 21.385 Mitgliedern statistisch gesehen jeder dritte der 1.421.113 Pfälzer in einem Sportverein organisiert (33,86 Prozent).

Statistik im Bereich Speyer

Rang 2 der 2043 Vereine des Sportbundes Pfalz: TSV Speyer mit 3801 Mitgliedern (2020: 4046 – 2019: 4010). – 16. Deutscher Alpenverein, Sektion Speyer, 1626 Mitglieder (2020: 1601 – 2019: 1507). – 32. Judosportverein Speyer 1175 (2020: 1335 -2019: 1251). – 39. TG Waldsee 1136 (2020: 1168 – 2019: 1153). – 90. TuS Heiligenstein 775 (2020: 803 – 2019: Keine Angaben) – 104. FC Speyer 09 755 (2020: 772 – 2019: 848). – 105. Kneipp-Verein Speyer 749 (2020: 806 – 2019: 823). - 120. TV Schwegenheim 718 (2020: 746 – 2019: 700). – 123. TV Dudenhofen 711 (2020: 756 – 2019: 717). – 135. TuRa Otterstadt 678 (2020: 700 – 2019: 685). – 141: ASV Harthausen 666 (2020: 702 – 2019: 721). – 143. AV 03 Speyer 664 (2020: 675 – 2019: 682). – 153. ASV Waldsee 648 (2020: 655 – 2019: 646). – 176. Ski-Club Speyer 591 (2020: 609 – 2019: 600). – 190. TuS Mechtersheim 566 (2020: 670 – 2019: 688) – 259. FV Berghausen 479 (2020: 510 – 2019: 501). – 266. Kinder- und Jugendzirkus Bellissima Speyer 466 (2020: 434 – 2019: 414). – 308. FV Hanhofen 422 (2020: 396 – 2019: 396) 313: WSV Speyer 418 (2020: 440 – 2019: 418) – 371. DLRG-Ortsgruppe Speyer 366 (2020: 416 – 2019: k.A.) – 381. TV Heiligenstein 359 (2020: 398 – 2019: 394). – 382. SSC Lingenfeld 359 (2020: k.A. – 2019: k.A.). – 394. RG Speyer 347 (2020: 361 – 2019: 360). – 399: HC Blau-Weiß Speyer 344 (2020: 353 - 2019: 317) – 439. ASV Schwegenheim 321 (2020: 385 – 2019: k.A.) – 450. JFV Ganerb Dudenhofen 316 (2020: 316 – 2019: 351) – 468. Segelclub Otterstadt 310 (2020: 294 – 2019: 295) – 473. KC Speyer 307 (2020: 310 – 2019: k.A.) – 487. TC Dudenhofen 301 (2020: 304 – 2019: 306) – 504: Angelsportverein Lingenfeld 289 (2020: 293 – 2019: 290) – 511. Segelgemeinschaft Waldsee 288 (2020: 286 – 2019: 288) – 601: TC Römerberg 243 (2020: 232 – 2019: 243) – 603. Petri Heil Speyer 242 (2020: 242 – 2019: 242) – 608. Top Fit Reha-Sportverein Lingenfeld 240 (2020: 273 – 2019: 249) – 622. Handball-Sportverein Lingenfeld 234 (2020: 241 – 2019: 250) – 651. TSC Grün-Gold Speyer 221 (2020: 226 – 2019: 235) – 670: Schützengesellschaft Speyer 215 (2020: 212 – 2019: 223) - 692: Reitclub Speyer209 (2020: 199 – 2019: 205) – 710. Radfahrerverein Dudenhofen 203 (2020: 226 – 2019: 212) – 755. Jugend-Spielgemeinschaft Römerberg 188 (2020: 188 – 2019: k.A.) – 773. Tennisverein Waldsee 185 (2020: 188 – 2019: 188) – 787: WSC Lingenfeld 181 (2020: 190 – 2019: 154) – 815. SpVgg Rot-Weiß Speyer 174 (2020: 160 – 2019: k.A.) – 861. TC Lingenfeld 162 (2020: 172 – 2019: 175) – 885: Biker-Club Speyer 157 (2020: 173 – 2019: 176) – 891. RSV Vorwärts Speyer 157 (2020: 147 – 2019: 155) – 939. Segelclub Lingenfeld 148 (2020: 150 – 2019: 153) – 958. Flugsportverein Speyer 143 (2020: 129 – 2019: 140) – 991. VBC Lingenfeld 136 (2020: 135 – 2019: 141) – 1057. Basketball-Internat Speyer 125 (2020: k.A. – 2019: k.A.) – 1070. TTV Otterstadt 123 (2020: 127 - 2019: 125) – 1080. TC Seeteufel Speyer 121 (2020: 96 – 2019: 151) – 1105. SSV Otterstadt 115 (2020: 117 – 2019: 115) – 1107. TC Schwarz-Weiß Speyer 115 (2020: 113 – 2019: 129) – 1115. ASV Speyer 114 (2020: 113 - 2019: 113) – 1130. Tauchsportclub Speyer 110 (2020: 110 – 2019: k.A.) – 1147. Schachgemeinschaft Speyer-Schwegenheim 107 (2020: 110 – 2019: 89) – 1194. Reit- und Fahrverein Schwegenheim 99 (2020: 134 – 2019: 149) – 1195. RV Viktoria Lingenfeld 99 (2020: 102 – 2019: 106) – 1206. SSV Schwegenheim 97 (2020: 102 – 2019: 113) – 1230. Reit- und Fahrverein Dudenhofen 94 (2020: 63 – 2019: 56) – 1233. 1. BC Speyer 93 (2020: 98 – 2013: 113) – 1245. TC Schwegenheim 91 (2020: 85 – 2019: 83) – 1246: Carnevalverein Rheinfunken Speyer 91 (2020: 91 – 2019: 91) – 1255. 1. BV Turtles Speyer 89 (2020: 94 – 2019: 84) – 1264. Yacht-Club Otterstadt 87 (2020: 91 – 2019: 93) – 1268. Schützenverein Hanhofen 87 (2020: k.A. – 2019: k.A.) – 1272: 1. Shotokan-KV Speyer 86 (2020: 94 – 2019: 116) – 1292. TTV Römerberg 84 (2020: 77 – 2019: 73) – 1313: 1. MBC Speyer 81 (2020: 80 – 2019: 84) – 1347. Schützengesellschaft Berghausen 78 (2020: 75 – 2019: 70) – 1368. Badminton-Club Römerberg 75 (2020: 81 – 2019: 56) – 1553. Speyerer Tanzsport-Club 54 (2020: 51 – 2019: 67) – 1573. Reitverein Interaktiv-Kinderaktiv Speyer 52 (2020: 62 – 2019: 73) – 1613. Tennisverein Otterstadt 48 (2020: 47 – 2019: 57) – 1618. Tauchclub Manta Speyer 48 (2020: 49 – 2019: k.A.) – 1630. Segel-Club Speyer 47 (2020: 42 – 2019: k.A.) – 1639. Modellflug-Sportverein Lingenfeld 46 (2020: 37 – 2019: 37) – 1666: Karate-Club Speyer 43 (2020: 27 – 2019: k.A.) – 1682. Tennisclub Harthausen 41 (2020: 42 – 2019: k.A.) – 1703: Tennisverein Hanhofen 39 (2020: 42 – 2019: k.A.) – 1724. TTC Speyer 37 (2020: 41 – 2019: k.A.) – 1808. 1. Rock ’n’ Roll-Club Thiele Speyer 29 (2020: 29 – 2019: 34) – 1838. Sportfreunde Gymnasium am Kaiserdom Speyer 26 (2020: 24 – 2019: 23) – 1890: Paddelclub Otterstadt 22 (2020: 24 – 2019: 23) – 1993. JC Bushido Speyer 11 (2020: 11 – 2019: 13) – 2005. Pétanque-Club Speyer 10 (2020: 10 – 2019: 10) – 2015. Rehasport Speyer 9 (2020: 9 – 2019: 9).