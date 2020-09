Das Irish Pub Inside und Outside in Speye, werden am „normalen“ Altstadtwochenende eine gemeinsame Aktion unter dem Motto „Anstatt Altstadtfest – Stronger 2Gether“ veranstalten. Gerade das Inside leidet natürlich, wie viele andere Teilnehmer auch, unter dem Wegfall des Altstadtfestes, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit. Es gibt an beiden Tagen Live-Musik im Irish Pub Outside, Heinkelstraße 3, und natürlich, wie bei jedem Altstadtfest, hausgemachte Bratwurst. Am Freitag, 11. September, ist geöffnet ab 18 Uhr, Musik ist ab etwa 20 Uhr mit Mitch Young alias Michael Jung, Gründer der Band G.O.D (Garden of Delight). Am Samstag, 12. September, spielt ebenfalls ab 20 Uhr 18 Uhr Mitch Young mit dem Teufelsgeiger Dominik, ebenfalls Mitglied der Band G.O.D. Mitch Young alias Michael M. Jung ist einer der erfolgreichsten und produktivsten deutschen Songschreiber und Produzenten. Er ist auch die Stimme und alleiniger Komponist von Garden Of Delight, Avalon und Keltenherz. Allein mit Garden Of Delight spielte er bereits mehr als 2500 Konzerte und veröffentlichte 23 Studioalben. Stilistisch kombiniert er Pop, Country, Folk und Gothicelemente zu seinem eigenen Stil. Durch den Einsatz von Fußtrommel, innovativem Gitarrensynthesizer und Looper (Mitch spielt das gleiche System wie Ed Sheeran) hat der Zuschauer nach rein akustischen Stücken plötzlich das Gefühl eine komplette Band auf der Bühne zu erleben.

An beiden Abenden ist der Eintritt frei. Tischreservierungen sind möglich und sogar erwünscht, allerdings nur telefonisch und nur während den Öffnungszeiten des Irish Pubs Outside unter 06232 289644. Es werden natürlich alle aktuellen Regeln eingehalten, daher ist die Kapazität auch beschränkt und eine Reservierung empfehlenswert.