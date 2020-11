Aufmerksame Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters in der Iggelheimer Straße haben am Montagabend, kurz vor 20 Uhr, laut Polizei gleich drei Ladendiebe gestellt. Die 18, 19 und 25 Jahre alten Männer hätten gemeinsam den Markt betreten und dann unabhängig voneinander in die Regale gegriffen und versucht, ohne Bezahlung zu flüchten. Beute: Lebensmittel, Alkohol und Zigaretten im Gesamtwert von 25 Euro. Ein Angestellter habe sie dabei beobachtet und sie gemeinsam mit Kollegen bis zum Eintreffen der Polizei daran gehindert, den Markt zu verlassen. „Die bei ihrer Durchsuchung aufgefundenen Waren wurden wieder an den Einkaufsmarkt übergeben“, so die Polizei, die nun ermittelt.