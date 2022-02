Zu einem versuchten schweren Raub ist es am Montagabend in einem Fast-Food-Restaurant in der Iggelheimer Straße gekommen. Ein unbekannter Mann betrat laut Polizei gegen 23 Uhr den Gastraum, ging dann direkt zur Kasse und bedrohte dort einen Angestellten mit einer Pistole. Während der Mitarbeiter in den hinteren Teil des Gebäudes rannte, hat der Täter laut Polizeibericht erfolglos versucht, die Kasse zu öffnen, und flüchtete anschließend. Den Beamten zufolge befanden sich zwei weitere Mitarbeiter während des Überfalls im hinteren Bereich der Küche, Kunden seien keine im Restaurant gewesen. Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb erfolglos. Der unbekannte Mann war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine normale Statur und dunkle Augenbrauen. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover, einem dunklen Winterschal, einer dunklen Wollmütze, dunklen Wollhandschuhen und dunklen Schuhen. Hinweise an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-2773.