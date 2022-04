Karl Wagner kennt sich aus auf den Straßen in Speyer und Umgebung. Im Interview mit Narin Ugrasaner erzählt der 55-Jährige von seinem Arbeitsalltag.

Herr Wagner, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Arbeitsalltag?

Zu meinen beruflichen Aufgaben gehört überwiegend die Kontrolle von Fahrbahnen und Bauwerken auf Schäden an der Fahrbahn selbst oder an Leitpfosten und Verkehrszeichen. Dazu gehört es, Gefahrenstellen zu erkennen, abzusichern und anschließend zu beseitigen beziehungsweise beseitigen zu lassen.

Und was noch?

Wir kontrollieren Verkehrszeichen auf Sichtbarkeit, überprüfen Radwege, die zum Radwegenetz des Landes gehören und der Straßenmeisterei unterstellt sind, nehmen Unfallschäden auf und beseitigen diese. Außerdem stehen wir in Kontakt mit den Ordnungsämtern. Verkehrsrechtliche Anordnungen, die von dort eingehen, müssen umgesetzt werden. Wir führen auch elektronische Verkehrszählungen durch. Hierfür legen wir die Standorte für die Zählgeräte fest, bauen diese auf und wieder ab und übermitteln die Daten an das Amt. Fahrbahnaufbrüche, Leitungsverlegungen und – nicht zu vergessen – die anschließende Büroarbeit gehören auch zu meinen Aufgaben.

Was ist das Schwierigste daran?

Aufgrund des umfangreichen und verantwortungsvollen Aufgabengebiets darf nichts übersehen und vergessen werden.

Was war das kurioseste Ereignis?

Auf einem Rast- und Parkplatz im Gebiet der Straßenmeisterei Speyer lag ein fast komplett entsorgtes Kinderzimmer. Da die Adressaufkleber an einigen Kisten noch vorhanden waren, wurde die Besitzerin ermittelt. Die sagte dann, das habe alles vor der Haustür gestanden, es hätte jemand da entwendet und auf dem Parkplatz entsorgt.

Warum machen Sie Ihren Job trotzdem gerne?

Wegen der Vielfältigkeit der Aufgaben: Es ist kein Tag wie der andere. Tag ein, Tag aus die gleiche Arbeit zu verrichten, wäre nichts für mich. Ich liebe die Abwechslung in meinem Job.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Leider ist das oftmals nicht so. Wenn ich am Fahrbahnrand mit meinem Dienstfahrzeug stehe, gelte ich als Hindernis – nach dem Motto: „Muss der jetzt hier stehen, wo ich es doch so eilig habe.“ Die wirkliche Arbeit für die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer wird leider nicht gesehen, sondern nur die zehn Sekunden beim Vorbeifahren.

Würden Sie gerne einen Tag mit Ihrem Chef tauschen?

Ich habe einen guten Arbeitgeber – aber auf gar keinen Fall wollte ich mit meinem Chef tauschen, sei es auch nur für einen Tag. Die Verantwortung für die drei Meistereien Neustadt, Grünstadt und Speyer wäre mir zu groß. Und ich fühle mich in meinem Bezirk und Arbeitsbereich sehr wohl. Ich würde ihn nicht verlassen wollen.

Was macht Ihren Job besonders?

Das Besondere an meinem Job ist, dass ich für Verkehrssicherheit sorgen darf und insbesondere den Dienst am Verkehrsteilnehmer leiste.

Welchen Tipp würden Sie Anfängern geben?

Augen auf im Straßenverkehr, damit man nicht unter die Räder kommt. Denn man muss nicht nur auf sich aufpassen, sondern auch auf andere Verkehrsteilnehmer. Auch nach der Ausbildung zum Straßenwärter sollte man sich immer mal wieder aufs Neue schulen lassen, denn man lernt immer noch dazu.

Zur Person

Karl Wagner ist 55 Jahre alt und seit 1993 Straßenwärter in der Straßenmeisterei Speyer. Seit 2008 ist er Streckenwart. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und ein Enkelkind. In seiner Freizeit ist er gerne mit seiner Familie und Freunden zusammen, grillt, arbeitet im Garten, wandert in den Bergen und unternimmt Radtouren.