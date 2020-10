Versuchte schwere räuberische Erpressung wirft die Polizei 21- und 24-jährigen Speyerern vor. Sie haben den Ermittlern zufolge am Sonntag, 19 Uhr, in der Wormser Landstraße vor einem Imbiss von 25 und 28 Jahre alten Brüdern aus Römerberg Geld gefordert. „Als die dem Ansinnen nicht nachkamen, zerbrachen die beiden Täter die von ihnen mitgeführten Glasflaschen und schlugen mit dem scharfkantigen Flaschen in Richtung der Geschädigten, ohne diese jedoch zu treffen“, so der Bericht. Dazu seien verbale Bedrohungen gekommen.

Die Geschädigten hätten flüchten können. Die stark alkoholisierten Tatverdächtigen seien von der Polizei auf einem nahen Tankstellengelände angetroffen und widerstandslos festgenommen worden. Der 24-Jährige habe kurz zuvor versucht, in der Tankstelle Getränke zu stehlen. Dies sei jedoch nicht gelungen, so die Polizei, die die Männer in Gewahrsam nahm.