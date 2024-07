Wie wird es nach der Pensionierung von Corinna Schauder in der evangelischen Johannes-Kirchengemeinde in Speyer-West weitergehen? Mit dem Abschied der Pfarrerin in den Ruhestand geht eine Ära zu Ende. 32 Jahre lang war die 66-Jährige mit Hingabe Seelsorgerin, Begleiterin, Kinderkirche- und Kulturinitiatorin.

„Vieles wird mir fehlen“, ist Corinna Schauder überzeugt. Und vieles und noch mehr hat die Pfarrerin in mehr als drei Jahrzehnten auf den Weg gebracht. „Kunst im Turm“ und „Kirche