Zahlreiche Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind vom Landesuntersuchungsamt (LUA) in den vergangenen Tagen für die Stadt Speyer gemeldet worden. 49 waren es demnach am Freitag, 23 am Samstag, 18 am Sonntag. Am Sonntag stieg die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit 305,5 über die 300er-Marke. Speyer war von der zweiten Corona-Welle besonders betroffen gewesen und hatte kurz vor Weihnachten 2020 mit 516 die bisher höchste Inzidenz.

In der Altersklasse der Unter-20-Jährigen liegt die Kennziffer derzeit mit 460 am höchsten. Speyer hat wie auch die umliegenden Landkreise am dritten Tag in Folge den Grenzwert von zwei der drei Leitindikatoren für Warnstufe zwei übertroffen, sodass diese nun gilt. Dies bedeutet weitere Auflagen für Veranstaltungen, fällt aber mit einer Phase zusammen, in der ab Mittwoch ohnehin die Regeln verschärft werden. Der Rhein-Pfalz-Kreis wies am Sonntag eine Inzidenz von 306 auf, der Kreis Germersheim von 555.