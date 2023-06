Die Polizei hat bei Kontrollen am Montag im Stadtgebiet mehrere Verkehrsverstöße sanktioniert. Als besonderes Problem haben sich dabei E-Scooter herausgestellt.

Es seien gleich drei E-Scooter ohne Versicherungsschutz aufgefallen, berichten die Beamten. Gegen 10.20 Uhr sei eine 24-Jährige in der Industriestraße auf einem Gefährt ohne Kennzeichen gefahren. Kurz vor 17 Uhr habe eine Streife in der Theodor-Heuss-Straße zwei Jugendliche wegen eines entsprechenden Verstoßes stoppen wollen. Sie hätten die Haltesignale missachtet und seien geflüchtet. „Die Beamten stellten den 14-jährigen Fahrer an dessen Wohnanschrift fest, während sein 14-jähriger Beifahrer bereits in der Straße Am Woogbach ein Einsehen hatte und sich den Beamten stellte“, so der Bericht. Die Polizisten hätten den Vorfall gleich in Elterngesprächen aufgearbeitet. Der dritte E-Scooter auf illegaler Tour sei um 20.30 Uhr am Postplatz von einem 22-Jährigen gesteuert worden. Alle Fahrer hätten nicht mehr weiterfahren dürfen und müssten sich wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Weitere Verstöße melden die Beamten von der morgendlichen Schulwegüberwachung an der Zeppelinschule: In einem Auto sei „ein völlig ungesichertes Kind“ mitgefahren. Zwei andere Fahrer hätten die Führerscheine nicht vorzeigen können.