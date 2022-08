Mit Tempo 79 unterwegs statt mit den erlaubten 50 Stundenkilometern ist am Montagabend ein Pkw-Fahrer in der Speyerer Landwehrstraße gewesen. Das teilte die Polizeiinspektion Speyer mit. Die Beamten hatten demnach dort Laser-Kontrollen durchgeführt. Der Fahrer muss nun ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg. Laut dem Bericht der Polizei war er allerdings nicht als Einziger zu schnell: Ein weiterer Fahrer war bei den Kontrollen mit deutlich mehr als 50 Stundenkilometer unterwegs.