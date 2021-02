„228 km/h bei erlaubten 120 – mehr als 100 km/h schneller als erlaubt auf der B 9 unterwegs!“ Die Polizei setzt ein Ausrufezeichen in ihrem Bericht über einen Vorfall bei ihrer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwoch an der B9 auf der Gemarkung Speyer. Ein Mercedes-Fahrer aus Germersheim sei in Fahrtrichtung seines Wohnortes mit 228 Kilometern pro Stunde geblitzt worden. Nach Abzug der Toleranz sei das eine Nettogeschwindigkeit von 221. Ihm drohten nur 1200 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Insgesamt seien zwischen 15 und 20.30 Uhr 307 von 4766 Fahrzeugen beanstandet worden, weil sie schneller als die zulässigen 120 Kilometer pro Stunde unterwegs waren – eine Beanstandungsquote von 6,4 Prozent. Auf 27 Fahrzeugführer kommen laut Polizei jeweils ein Bußgeld in Höhe von mindestens 70 Euro und ein Punkt zu, drei von ihnen droht auch ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. „In 279 Fällen werden die beanstandeten Fahrzeugführer mit einem Verwarngeld belegt werden“, so die Zentralen Verkehrsdienste der Polizeidirektion Neustadt.