Weder ist es leicht, einen Staat zu gründen noch ihn zu führen. Das haben in den vergangenen Monaten Schüler des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums (FMSG) festgestellt. Seit Januar haben sie ihre „Schule als Staat“ vorbereitet und damit Schüler, Lehrer und Schule verändert. Jetzt haben sie an den drei Projekttagen probiert, ob ihre Konzepte in der Praxis aufgehen.

„Es ist anders als Unterricht und macht großen Spaß“, beschreibt Greta Hostermann (15) die Vorbereitung auf das Großprojekt, das in den vergangenen Tagen