Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung mussten sich drei Jugendliche – zwei 16-Jährige und ein 17-Jähriger – vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Speyer verantworten. Hinzu kamen noch einige kleinere Delikte. Die Sitzung war wegen des jugendlichen Alters der Angeklagten nicht öffentlich.

Die beiden 16-jährigen Angeklagten hatten sich laut Anklage am 8. April des vergangenen Jahres mit Halstüchern maskiert und waren in einen Kiosk in Speyer-West eingedrungen.